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Gaziantep FK'de sakat futbolcuların durumu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Muhammet Demir, Tetteh, Morais ve Muğdat Çelik'in sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor.

22.10.2019 12:02Gaziantep FK'de sakat futbolcuların durumu
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Muhammet Demir, Tetteh, Morais ve Muğdat Çelik'in sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muhammet Demir sağ kasık fıtığındaki ağrıları nedeniyle ameliyat edildi. Golcü futbolcu, 6 ila 8 hafta forma giyemeyecek.
Adanaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ağrı hisseden Morais'te ise 1. derece yırtık oluştuğu tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine devam ediliyor.
Ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdulaziz Tetteh'de diz kemiği ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Tetteh, en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.
Bir süre önce sol diz çapraz bağlarının kopmasının ardından 15 gün önce ameliyat edilen Muğdat Çelik ise 6 ay daha forma giyemeyecek.

Muhammet Demir, Muğdat Çelik, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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