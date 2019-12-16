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Gaziantep FK evinde 92 gün sonra kazandı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasındaki İstiklal Mobilya Kayserispor maçını kazanarak evinde 92 gün, ligde ise 41 gün sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

16.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:06Gaziantep FK evinde 92 gün sonra kazandı
Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasındaki İstiklal Mobilya maçını kazanarak evinde 92 gün, ligde ise 41 gün sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ligde 20 puana ulaşan Gaziantep ekibi, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sahasındaki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde 14 Eylül'de Beşiktaş'ı 3-2'i yenen Gaziantep ekibi, daha sonra 6. haftada evinde karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı, 7. haftada ise Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.
9. haftada sahasındaki Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, kendi evindeki Galatasaray maçını 2-0, 13. haftada da Yukatel Denizlispor karşılaşmasını 2-1 kaybetti.
Kendi sahasındaki son maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0'lık skorla geçen Gaziantep ekibi, kendi evinde 92 gün sonra kazandı.
Bu süre içerisinde 4 Kasım Pazartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, ligde ise 41 gün sonra galibiyet hasretini dindirmiş oldu.

Kayserispor, Murat Erat, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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