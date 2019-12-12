Haberler » Spor » Gaziantep FK futbolcusu Tosca: 'Bu hafta 20 puana ulaşmak istiyoruz' - Spor

Gaziantep FK futbolcusu Tosca: "Bu hafta 20 puana ulaşmak istiyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün savunma oyuncusu Alin Tosca, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasına 3 puan alarak, 20 puan hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

12.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:32Gaziantep FK futbolcusu Tosca:
Süper Lig ekiplerinden Futbol Kulübünün savunma oyuncusu Alin , İstikbal Mobilya karşılaşmasına 3 puan alarak, 20 puan hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.
Rumen futbolcu Tosca, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İttifak Holding Konyaspor maçında önemli bir puan aldıklarını ifade ederek, "Maçın sonuna doğru biz de iyi fırsatlar yakaladık. Bir puan dediğim gibi iyi ama şimdi önümüzde İstikbal Mobilya Kayserispor maçı var. Bu maçta umarım 3 puanla alırız." diye konuştu.
Kulübün 20 puan hedefini yakalamak için bu maçın bir fırsat olduğunu belirten Tosca, şunları kaydetti:
"Umarım iyi şanstır bu maç. Güzel futbolla 3 puanı alırız. Sıkı çalışıyoruz, rakiple ilgili hocamızdan bilgiler alıyoruz. Hedefimize az kaldı, 3 puan var. Bu hafta 3 puan alarak 20 puana ulaşmak istiyoruz. Rakibimiz alt sıralarda, ligde kalma mücadelesi veriyor ama henüz her şey bitmiş değil. Kayserispor için de önemli bir karşılaşma ama bizim için daha da önemli. Bu maçta taraftarlarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz."
Tosca, bir soru üzerine, bireysel başarı yerine takım olarak galip gelmelerinin daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kayserispor, Gaziantep, Tosca, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:21 Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor - Spor
12:21 Tosca: Bu hafta 20 puana ulaşmak istiyoruz - Spor
12:21 Kayserispor'la yaşadığı ayrılığın ardından Atilla Turan kararını verdi! - Spor
12:19 G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay - Spor
12:17 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Samsun yolcusu - Spor
10:47 Cocu, F.Bahçe'nin yıldızını kiralamak istiyor - Spor
10:10 G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu - Spor
09:38 Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü - Spor
08:37 Falcao'dan taraftarı mutlu edecek sözler - Spor
12.12.2019 12:26:10