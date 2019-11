Gaziantep FK, Galatasaray karşısında 3 puana odaklandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray karşılaşmasına galibiyet için hazırlandıklarını söyledi.Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Teknik direktör Sumudica, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtti.Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptıkları son maçta ideal 11'lerinde oynayan 5 futbolcuya yer verdiklerini aktaran Sumudica, "Bu nedenle MKE Ankaragücü karşılaşmasında fiziksel olarak hazır değillerdi. Galatasaray'a karşı şimdi takımımızın diğer yüzünü göstereceğiz. Çünkü beraber çalışmak için bir hafta zaman oldu." diye konuştu.Ligde özellikle Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile yaptıkları maçlarda çok iyi oynadıklarını ancak bu karşılaşmalardan birer puan aldıklarını dile getiren Sumudica, futbolda böyle durumların yaşanabildiğini kaydetti.Şu an ligde iyi durumda olduklarını belirten Sumudica, "Önemli olan şey, 15 puanımızın olması. Bence iyi bir yüzde yakaladık. Bu oynadığımız maçlardan sonra alınan puanlar, kimsenin beklemediği bir durum. 'Bu takım düşer' diye yorumlar yapılıyordu, henüz bir şey bitmedi ama aldığımız bu 15 puan umarım birilerini utandırmıştır. Ben çok memnunum yaptığımız yüzdeden, aldığımız puan ortalamasından." ifadelerini kullandı."Takımı galibiyet için hazırlıyorum"Sumudica, ligde Galatasaray'ı ağırlayacaklarını hatırlatarak, şunları ifade etti:"Galatasaray, Türk futbol tarihinin en kaliteli hocalarından birine ve önemli oyunculara sahip. Takıma saygı duyuyorum. Büyük bir tarihi var, büyük başarıları var ama ben sahaya çıktığımda rakibim ailemden biri olsa bile her şeyi unuturum. Takımımızı galibiyet için hazırlıyorum. Kolay olmayacak ama taraftarımıza ve şehrimize söz veriyorum, iyi çalışıyoruz, güzel hazırlanıyoruz, sahaya çıkacak ilk 11 ve yapacağım değişikliklerle oyuna girecek 3 oyuncu, sahada her şeyini verecek. Terinin son damlasına kadar savaşacak."