Gaziantep FK galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü, ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Gaziantep FK galibiyete hasret kaldı
01.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:03
Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü, ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, inişli çıkışlı performansı ile dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan Gaziantep ekibi, son 7 haftada ise 3 puana hasret kaldı. 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, son galibiyet sevincini 22. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek yaşamıştı.

Gaziantep temsilcisi, 2-0 kazandığı Rizespor maçının ardından Göztepe, Trabzonspor, Ankaragücü ve Antalyaspor ile 1-1, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Gaziantep FK, bu süreçte Başakşehir'e 3-1, Alanyaspor'a da 1-0 mağlup olmuştu. Bu mücadelelerde alınması gereken 21 puanının sadece 5'ini hanesine yazdırabilen kırmızı-siyahlılar, düşme potası ile arasındaki puan farkını açma şansını da kullanamadı.

Ligde son 5 haftaya girilirken 35 puanla 10. sırada bulunan Gaziantep FK, sırasıyla oynayacağı Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor (D) mücadelelerinden en az iki galibiyet çıkararak rahat bir nefes almak istiyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Haber
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