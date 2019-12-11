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Gaziantep FK- İ.M.Kayserispor maçı hakemleri açıklandı

Gaziantep Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Edirne Bölgesinden Özgür Yankaya yönetecek.

11.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:36Gaziantep FK- İ.M.Kayserispor maçı hakemleri açıklandı
Kulübü-İstikbal Mobilya maçını Edirne Bölgesinden Özgür Yankaya yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15.haftasında 15 Aralık 2019 Pazar günü Gaziantep Kalyon Stadyumunda saat 14.00'de oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Gaziantep Futbol Kulübü -İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Özgür Yankaya'yı atadı. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4.Hakemi Burak Pakkan.

Alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmasından Gaziantep Futbol Kulübü- İstikbal Mobilya Kayserispor maçının VAR Hakemi Halil Umut Meler olurken, AVAR Hakemi ise Kemal Yılmaz yapacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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