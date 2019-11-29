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Gaziantep FK, iç sahada kazanmak istiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün defans oyuncusu Kana Bıyık ile orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, ligin 13. haftasında iç sahadaki Yukatel Denizlispor maçını kazanmak istediklerini bildirdi.

29.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:04Gaziantep FK, iç sahada kazanmak istiyor
Süper Lig ekiplerinden Kulübü'nün defans oyuncusu Kana Bıyık ile orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, ligin 13. haftasında iç sahadaki Yukatel maçını kazanmak istediklerini bildirdi.
İki futbolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftaki Antalyaspor mücadelesini ve pazar günü oynayacakları Denizlispor maçını değerlendirdi.
Kana Bıyık, Antalyaspor deplasmanında golü bulduktan sonra geriye yaslandıklarını, zaman zaman ikinci gol için pozisyonlara girmelerine rağmen başarılı olamadıklarını söyledi.
Geriye yaslanmalarının galibiyete ulaşmalarının önündeki en büyük sorun olduğunu ifade eden Kamerunlu savunmacı, "Deplasmanda alınan 1 puan her zaman iyidir. İlerleyen haftalarda bu daha da belirgin olacak. Dediğim gibi Antalya'da 2 puan kaybetmemizin en büyük nedeni geriye yaslanmamızdı." diye konuştu.
Bıyık, bu hafta Yukatel Denizlispor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Çok zor bir maç bizi bekliyor. Artık ligdeki tüm maçlar zorlu. Rakibimizin kaliteli oyuncuları var. Eğer Denizli gibi bir ekibe karşı sahada güçlü durmazsak, sonuç bizim için iyi olmayabilir. O yüzden çok çalışıp sahadan iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz."
Furkan Soyalp: "Denizli bizim rakiplerimizden birisi"
Furkan Soyalp da Antalya deplasmanında öne geçtikten sonra iyi futbol ortaya koymaya başladıklarını ve bu sırada ellerinde olmadan geriye yaslandıklarını vurguladı.
Galip gelebilecekleri maçta 2 puanı bırakmalarının kendisini üzdüğünü dile getiren Furkan, şunları kaydetti:
"Ama deplasmanda alınan 1 puan da bizim için başarıdır. Daha çok konsantrasyon sağlayarak önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. Antalya'da galip gelsek çok güzel olacaktı ama golüyle beraberliğe razı geldik. Şimdi Denizlispor maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Denizli bizim rakiplerimizden birisi. Taraftarla beraber güçlüyüz. Umarım Denizli ekibi karşısında 3 puanı alırız. Bunun için çalışacağız."

Denizlispor, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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