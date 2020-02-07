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Gaziantep FK ile Beşiktaş 7. randevuda

Süper Lig'de yarın karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK ile Beşiktaş tarihlerinde 7. kez birbirlerine rakip olacak.

07.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:02Gaziantep FK ile Beşiktaş 7. randevuda
Süper Lig'de yarın karşı karşıya gelecek olan FK ile tarihlerinde 7. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 21. haftası Sergen Yalçın gelmesiyle farklı bir hava kazanan Beşiktaş ile geçen hafta lider DG Sivasspor'u 5-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekibin ilginç mücadelesine sahne olacak. 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak olan maçla birlikte iki takım 7. kez birbirlerine rakip olacak.

Daha önce 6 resmi karşılaşmada birbirlerine rakip olan iki takımın mücadelesinde Beşiktaş 4 galibiyet alırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet aldı. İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı maçta ise 3-2'lik skorla gülen taraf Gaziantep FK oldu. İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 15 gol atarken, Gaziantep ekibi ise sadece 5 gol kaydetti.

Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Gaziantep FK'de ise sakatlığı bulunan Tetteh, Muğdat Çelik ve Jefferson'un yanı sıra savunmanın önemli ismi Papy Djilobodji de sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

İstanbul'da, 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. - GAZİANTEP

Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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