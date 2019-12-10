Haberler » Spor » Gaziantep FK ilk kez kalesini gole kapattı - Spor

Gaziantep FK ilk kez kalesini gole kapattı

Süper Lig'de oynadığı 13 maçında tamamında ağlarında gol gören Gaziantep Futbol Kulübü, 14. haftada 0-0 sona eren Konyaspor müsabakasında kalesini ilk kez gole kapamış oldu.

10.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:39Gaziantep FK ilk kez kalesini gole kapattı
Süper Lig'de oynadığı 13 maçında tamamında ağlarında gol gören Kulübü, 14. haftada 0-0 sona eren müsabakasında kalesini ilk kez gole kapamış oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk 13 haftanın tamamında kalesinde gol gören Gaziantep temsilcisi, Konyaspor maçıyla birlikte ilk kez bir müsabakayı gol yemeden bitirdi. Şimdiye kadar kalesinde toplam 24 gol gören ve tüm maçlarda rakiplerine geçit veren tek takım olarak farklı bir istatistiğe imza atan Gaziantep Futbol Kulübü, böylece şansızlığını da kırmış oldu.

Gaziantep FK, ligin ilk 13 haftasında Fenerbahçe (5-0), Gençlerbirliği (4-1), Sivasspor (1-1), Beşiktaş (3-2), Rizespor (1-2), Göztepe (1-1), Başakşehir (1-2), Trabzonspor (4-1), Alanyaspor (1-1), Ankaragücü (1-2), Galatasaray (0-2), Antalyaspor (1-1) ve Denizlispor (1-2) oynadığı maçların hepsinde gol yedi.

4 haftalık galibiyet hasreti

Konyaspor maçının ardından ardından hem zorlu bir deplasmandan puan çıkarmanın hem de kalesini ilk kez gole kapatmanın sevincini yaşayan Gaziantep, pazar günü oynayacağı Kayserispor mücadelesiyle de 4 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyecek. - GAZİANTEP

Konyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:36 Altay'da Gençer şoku - Spor
13:35 Göztepeli Serdar Gürler: Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymek istiyorum - Spor
13:26 Göztepeli futbolcu Serdar Gürler'in hedefi A Milli Takım - Spor
13:23 Akhisarspor'un muhteşem üçlüsü - Spor
13:05 Kros Milli Takımı, basınla buluştu - Spor
12:10 Yıldız futbolcudan Trump'a ağır sözler! "O manyağı Beyaz Saray'dan çıkarmalı" - Spor
12:10 Chelsea'ye talip çıktı! 3 milyar Sterlin - Spor
10:51 Bülent Uygun Berna Gözbaşı'yı öptü - Spor
10:43 G.Saray'ın PSG maçı kamp kadrosu belli oldu - Spor
10:29 Teknik direktör oyuncularına 40'ar lira prim dağıttı - Spor
10.12.2019 13:37:31