Haberler » Spor » Gaziantep FK'lı Alin Tosca: Hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz - Spor

Gaziantep FK'lı Alin Tosca: Hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan ve 11'inci sıraya yerleşen Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Rumen futbolcu Alin Tosca, pazar günü oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

12.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:55Gaziantep FK'lı Alin Tosca: Hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan ve 11'inci sıraya yerleşen Futbol Kulübü'nde forma giyen Rumen futbolcu Alin , pazar günü oynayacakları İstikbal Mobilya maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı-siyahlı futbolcu Alin Tosca mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda hedefledikleri puana ulaşmak için bu maçı kazanmak istediklerini ifade eden Tosca, "Geçen hafta oynadığımız Konyaspor maçı zor bir maç oldu. Rakibimiz fırsatlar da yakaladı. 1 puan bizim için iyi bir puan oldu. Önümüzde Kayserispor maçı var. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarım güzel futbolla 3 puanı alırız. Yıllık hedefimize az kaldı. Umarım 20 puana ulaşırız. Rakibimiz küme düşme hattında, onlar için de önemli bir maç olacak ama bizim için çok önemli. Taraftarımız da yanımızda olursa bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Alin Tosca'nın açıklamaları



Kayserispor, Gaziantep, Tosca, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:41 Mustafa Kaplan: "G.Saray maçından hem iyi oyun hem de puanla dönmek istiyoruz..." - Spor
12:34 Eskrim heyecanı Adana'da yaşanacak - Spor
12:32 MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Bu cendereden çıkacağız" - Spor
12:32 Bandırmaspor şampiyonluğa inanıyor - Spor
12:30 Hentbol Türkiye Kupası heyecanı Elazığ'da - Spor
12:19 G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay - Spor
10:47 Cocu, F.Bahçe'nin yıldızını kiralamak istiyor - Spor
10:10 G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu - Spor
09:38 Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü - Spor
08:37 Falcao'dan taraftarı mutlu edecek sözler - Spor
12.12.2019 12:44:51