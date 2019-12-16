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Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi

Gaziantep FK'nin Kamerunlu stoperi Jean-Armel Kana Bıyık, Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

16.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:04Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık
FK'nin Kamerunlu stoperi Jean-Armel Kana Bıyık, Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.
3 Temmuz 1989'da Fransa'nın Metz şehrinde dünyaya gelen Kana Bıyık, 2007-2008 sezonunda Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre takımıyla sözleşme imzalayarak profesyonelliğe adım attı.
2010-2011 sezonunda aynı ülkenin 1. Lig ekiplerinden Rennes'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonunda da Toulouse'nin yolunu tuttu. Kana Bıyık, 2016-2017 sezonunda 'ye geldi ve İstiklal Mobilya Kayserispor'un formasını 3 sezon terletti.
Kayseri ekibiyle 3 sezonda ligde 85 maçta forma giyen ve 1 gol atan savunma oyuncusu, bu sezon öncesi Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı.
Gaziantep temsilcisiyle 15 lig maçına çıkan ve 1 de gol atan Kana Bıyık, Süper Lig'de 100 karşılaşmada forma giyerek dalya dedi.
Futbol kariyerinde az takım değiştirerek istikrarlı bir görüntü veren Kana Bıyık, Türkiye Kupası'nda da 7 kez forma giydi.
Kana Bıyık: "Duygusal bir maçı geride bıraktım"
Kana Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beni Türkiye'ye Kayserispor getirmişti. O yüzden kariyerimde farklı bir yeri var. Kayserispor karşısında 100. maça çıktım ve bu çok anlamlı oldu. Duygusal bir maçı geride bıraktım." diye konuştu.
Gaziantep FK ile güzel bir grafik yakaladıklarını anlatan Bıyık, "Türkiye'de mutluyum. Uzun yıllar burada mücadele etmek isterim. Her zaman mücadele gücümü artırmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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