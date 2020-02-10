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Gaziantep FK'li Güray Vural'dan açıklama Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giyen Güray Vural, Beşiktaş maçı sonrasında "Top elime değdi, pozisyon penaltıydı.

10.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:04Gaziantep FK'li Güray Vural'dan açıklama Açıklaması
Süper Lig ekiplerinden FK'de forma giyen Güray Vural, maçı sonrasında "Top elime değdi, pozisyon penaltıydı." şeklinde bir söyleminin olmadığını kaydetti.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş maçı sonrası bir televizyon programında şahsım adına yapılan açıklamayı üzülerek izlemiş bulunmaktayım. Hakkımda 'Top elime değdi, pozisyon penaltıydı.' şeklinde bir açıklama yaptığım iddia edildi. Kesinlikle hiçbir kuruma veya kimseye böyle bir söylemim olmadı. Oyun sırasında topun elime değdiğini en ufak şekilde hissetmemekle birlikte, hakemin VAR'a giderek verdiği kararı tüm Türkiye gibi ben de şaşkınlıkla karşıladım. Kararın yanlış olduğunu da hala düşünmekteyim."

Güray Vural, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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