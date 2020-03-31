Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep FK'li oyunculardan "evde kal" çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncuları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısı yaptı.

31.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:32
Gaziantep FK'li oyunculardan
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncuları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısı yaptı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından futbolcuların bireysel videoları yayınlandı. Evlerinden çektikleri videolarda günlük yaşamlarına ilişkin bilgiler aktaran oyuncular, aileleriyle birlikte, koronavirüs salgınına karşı herkesin evde kalması için çağrıda bulundu.
Oyunculardan Muhammed Demir, mesajında "Sevdikleriniz ve çocuklarınız için, en önemlisi de kendiniz için evde kal Gaziantep." ifadesini kullandı.
Kaleci Günay Güvenç ise "Ben evde kalıyorum, sen de evde kal. Bakanlığımızın talimatına göre hepimizin evimizde kalması gerekiyor. Lütfen önemli bir işimiz yoksa evden çıkmayalım. Hepimiz şu an çok büyük sorumluluk altındayız. Bu sorumluluk kendimize ve başkalarına karşı. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim. Birlikte olursa bu sorunların üstesinden geliriz." mesajını verdi.
Güray Vural da güzel yarınlar için herkesin sorumluluk alarak evde kalmasını istedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Futbol, Spor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Gaziantep FK'li oyunculardan 'evde kal' çağrısı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Toplantı sona erdi, Bundesliga yine ertelendi! İşte yeni tarih Spor
Toplantı sona erdi, Bundesliga yine ertelendi! İşte yeni tarih
’F.Bahçe’den teklif geldi mi?’ sorusuna, Erol Bulut’tan çarpıcı yanıt Spor
"F.Bahçe'den teklif geldi mi?" sorusuna, Erol Bulut'tan çarpıcı yanıt
Erdoğan’ın duyurduğu kampanyaya, Süper Lig ekibinden 2 milyonluk destek Spor
Erdoğan'ın duyurduğu kampanyaya, Süper Lig ekibinden 2 milyonluk destek
G.Saray’a bir kötü haber daha! Efsane ismin eşinde koronaya rastlandı Spor
G.Saray'a bir kötü haber daha! Efsane ismin eşinde koronaya rastlandı
F.Bahçe’den koronavirüs açıklaması: 65 kişinin sonucu negatif çıktı Spor
F.Bahçe'den koronavirüs açıklaması: 65 kişinin sonucu negatif çıktı
Pelle’nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları Spor
Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları
G.Saray’a Babel’den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi Spor
G.Saray'a Babel'den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo’nun yeni maaşları belli oldu Spor
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo'nun yeni maaşları belli oldu

Son Dakika Spor Haberleri

16:04: Göztepe'den 1 milyon TL'lik bağış! Milli Dayanışma Kampanyası... - Spor 16:04: FIBA 3x3 turnuvalarının tarihlerini açıkladı - Spor 16:03: Bundesliga'da yeniden erteleme - Spor 16:01: Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi - Spor 15:53: Göztepe'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış - Spor 15:22: Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık - Spor 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber 14:38: Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı - Magazin 14:16: Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek - Spor 14:13: Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor 14:00: Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu - Spor