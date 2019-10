Gaziantep FK ligde çıkış arıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin futbol şube sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy, rakibin kim olduğuna bakmaksızın her maça ciddiyetle hazırlandıklarını, taraftar desteğini de alarak Aytemiz Alanyaspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.Demsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki çıkışlarının son 2 haftada alınan mağlubiyetlerle gölgelendiğini dile getirdi.Ancak gelinen süreçte lige yeni yükselmiş bir takım için 11 puanın da çok kötü sayılamayacağını ifade eden Demsoy, "Aslında iki hafta üst üste mağlup olmamız taraftarımızı üzmüş olabilir. Ama genel tabloya baktığımızda asıl hedefimizin uzağında değiliz." ifadelerini kullandı.Takımdaki sakatlıkların peş peşe geldiğini anlatan Demsoy, şöyle konuştu:"Muhammet Demir 1,5-2 ay kadar aramızda olmayacak. Tetteh 1 ay kadar aramızda olmayacak. Muğdat Çelik'in ise sezonu kapattığını söyleyebiliriz. Morais'in ise en kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz. Ayrıca bu hafta kart cezalısı Kayode de olmayacak. Sakat oyuncularımızın kısa vadede aramıza dönmesi güç gibi. Ama ne olursa olsun biz takım olarak her zaman lige hazırız. Yedek oyuncularımız için bugünler birer fırsat olabilir. Elimizdeki oyuncu grubuyla devam edeceğiz. Ağırlıklı olarak yedek kalmış arkadaşlarımızın bundan sonraki süreçte açığı kapatıp kendilerini göstereceklerine inanıyorum."Bu hafta lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Demsoy, "Rakibin kim olduğuna bakmaksızın her hafta aynı ciddiyetle maça hazırlanıyoruz. Ümit ediyorum bu hafta Alanya maçıyla beraber yeniden çıkışa geçeriz." diye konuştu.Taraftara çağrıDemsoy, taraftarın takım için önemine işaret ederek, şöyle devam etti:"Biz taraftarımızı her zaman itici güç olarak görüyoruz. Özellikle kendi sahamızdaki maçlarda bu gücü sonuna kadar arkamızda hissetmek istiyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçından başlayarak gücümüzü sonuna kadar sahaya yansıtmak istiyoruz. Taraftarımızla beraber başaramayacağımız hiç bir şey yok. O yüzden cumartesi günü herkesi stadyuma bekliyoruz. İnanıyorum ki taraftarımız bizi böyle zor dönemlerde yalnız bırakmayacaktır."Hakemlere tepkiHiç bir zaman bahanelere sığınmadan, başarı ve başarısızlığın arkasında duran bir yönetim tarzını benimsediklerini belirten Demsoy, hakemlerin maçları yönetirken biraz daha özverili olmasını istedi.Demsoy, hakem hatalarıyla, takımların geleceğiyle oynanmaması gerektiğine inandıklarını dile getirerek, "Biz özel bir ilgi beklemiyoruz. Ama her iki mücadelede de kart çıkması, düdük çalınması anlamsız. Hakemlerin elini cebine götürürken, daha dikkatli daha özverili olmalarını arzuluyoruz." diye konuştu.