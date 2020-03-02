Gaziantep FK maçının ardından

Okan Buruk: Bu birliktelik mesajı bu hafta için en değerli şeydi

Marius Sumudica: Futbolda gol atmanız gerekiyor

Ali DANAŞ/ - Süper Lig'in 24'üncü haftasında Medipol Başakşehir 'in Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

Bu hafta futbolu fazla konuşamadıklarını ve üzgün olduklarını dile getiren Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Maç öncesi ay yıldız bayraklarla olan tişörtlerle iki takımın sahaya çıkması, yerli ve yabancının bir arada hareket etmesi Türk futbolunun çok daha üstüne çıktı. Bu birliktelik mesajı bu hafta için en değerli şeydi. Tabii ki maçları oynamak için herkes sahaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bu hafta biraz daha zor bir haftaydı bizim için. Perşembe günü oynadığımız Avrupa maçı sonrası yenilenmeye çalışan bir takımdık. 4 gün sonra maça çıktık, kazanmak istiyorduk. İlk yarıdaki oyunda tam olarak istediklerimizi getiremedik. Üzerimizde hem konsantrasyon eksikliği vardı, hem de fiziksel olarak maça giremedik. Ama ikinci yarı yaptığımız hamlelerle golü bularak maçın sonuna kadar 3-4 gün önce maç oynamamış bir takım gibi oynadık. Şu an ligin lideriyiz. Zor bir takıma karşı oynadık. Her an kalemize gelebilecek bir takım kaliteli oyuncuları var. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici. Günün sonunda lideriz devam ettirmek istiyoruz. Avrupa'daki yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Saha içi saha dışı birlikteliği gösteriyorlar."

OKAN BURUK: BU SENE BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY AVRUPA'DA YAŞADIĞIMIZ HEYECAN

Avrupa'nın kendisi için en önemli hedef olduğunu kaydeden Buruk, "Özellikle bir Türk teknik adam olarak bütün hedefler budur. Türk futbolunu ileriye götürebilmek. Uğraş veriyoruz bunlar için. Bu sene benim için en önemli şey Avrupa'da şu an yaşadığımız heyecan. Türk takımı olarak Avrupa'da olmak, puana katkı yapmak kariyerimdeki en değerli şey. Avrupa'daki başarılar ülkemiz için çok daha değerli. Bunun için oyuncularımızla birlikte daha ilerisini görürüz umarım. Kopenhag eşleşmesinde iki takım da bu eşleşmeye sevinmiştir. Buradan çeyrek finale kalmak istiyoruz. Türk futbolunun buna çok ihtiyacı var. Beni kendi kariyerimle ilgili en çok sevindiren en değerli olan Avrupa da olabilmek" ifadelerini kullandı.

SUMUDICA: FUTBOLDA GOL ATMANIZ GEREKİYOR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise Başakşehir maçında çok fırsat yakaladıklarını ancak bunları gole çeviremediklerini belirterek, "Rakibimiz bugün kaliteli oyunculara sahipti, uzaktan bulduğu şutlarla golleri buldu. Kaliteli oyuncularla bunları değerlendirdiler. Atamazsanız futbolda yersiniz. İyi olduğumuzu düşünüyorum. İlk yarı çok iyi oynadık. Rakibimizi bunalttık. Rakip ve oyunculardan bazıları benimle konuştu maçtan sonra. 'İlk yarı golü bulsaydınız maçı koparabilirdiniz' dediler. Futbolda gol atmanız gerekiyor. Atamazsanız puan alamazsınız. Ben de saha içine giremiyorum müdahale için. Ben oyuncuları hazırlamakla görevliyim. Bence bu takım güzel bir futbol oynuyor ama ben gol atamam. Defans oyuncusu hata yaptığında telafisi yok bütün takım acısını çeker. Forvet oyuncusu kaçırdığı zaman oyun devam ediyor" dedi.

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