Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

Kaynak: AA

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını söyledi.Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının henüz hazır olmadığını dile getirdi.Bir puan kazandıklarını hatırlatan Sumudica, şöyle konuştu:"Maçın ilk yarısını biz domine ettik ama ikinci yarı kontrol rakipteydi. Bugün bir puan kazandık ve 33 puana yükseldik. Alınacak her puan kıymetli ve önemli. Bu ligde her maç ayrı bir zorluk derecesinde oynanıyor. Çok farklı bir ortamda futbol oynuyoruz. Oyuncular da ben de bu ortama alışamadık. Maçlarda her şey olabiliyor. İki ya da üç puan daha alırsak, ligde kalırız diye düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki maçlara odaklanıp, bu puanları toplamak istiyoruz. Sonrasında da gelecek yılın planını yapmaya başlamak istiyoruz. Bugün iyi futbol, yani istediğimiz gibi oynamadık. Benim amacım her zaman iyi futbol oynatmak ve bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum."Akçay: "Kazanmak için plan yaptık"MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, kendileri için her puanın önemli olduğunu vurguladı."Kazanmak için plan yaptık ve kazanabilirdik de ama maalesef olmadı." diyen Akçay, "Maç boyunca risk alarak oyunu forse ettik. Oyunun genelinde dokunuşlarımız fayda etmedi. O yüzden biz bu akşam bir puan aldık. Gaziantep FK gibi çok iyi bir takımdan puan almak önemliydi. Lig boyunun kısaldığı bu dönemde bir puan bizim için çok önemliydi. Özellikle ikinci yarıdaki oyun bizim için kaliteliydi. Bu oyun gelecek maçlarda bize fayda olarak, yakıt olarak geri dönecektir. O yüzden bu maça olumlu bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.