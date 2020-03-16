Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
16.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:44
Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 1 gün izin yapan kırmızı-siyahlılar, kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yaklaşık 45 dakika süren idmanda oyuncular, yenilenme hareketlerinin düz koşu yaptı.
Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 1 gün izin yapan kırmızı-siyahlılar, kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yaklaşık 45 dakika süren idmanda oyuncular, yenilenme hareketlerinin düz koşu yaptı.
Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
Etiketler : MKE Ankaragücü, Gaziantep, 21 Mart, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Spor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Spor
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Spor
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Spor
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Spor
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Spor
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Spor
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak