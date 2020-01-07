Haberler » Spor » Gaziantep FK'nin Antalya kampı - Spor

Gaziantep FK'nin Antalya kampı

Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

07.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:49
Kulübü, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'de ilk yarıyı 24 puan ve averajla 9. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı 'nın Belek Turizm Merkezi'nde çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve kanat organizasyonlarıyla devam eden idman, dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenmana izinli Olarenwaju Kayode ile Patrick Twumasi katılmadı. Bu 2 oyuncunun yarın gerçekleştirilecek idmana katılmasının beklendiği öğrenildi. Sakatlıkları bulunan Muğdat Çelik ile Aziz Tetteh ise salonda çalıştı.
Gaziantep FK, ikinci yarı hazırlıklarına 13 Ocak'a kadar Antalya'da devam edecek. Kırmızı-siyahlılar, 9 Ocak'ta TFF 1. Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor ve 12 Ocak'ta Macaristan temsilcisi Honved ile hazırlık maçı yapacak.
Gaziantep FK'nin Antalya kampı

Gaziantep, Antalya, Futbol, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:21   Düzcespor Asbaşkanı Eren Akgül: 9 futbolcuyu kadromuza kattık - Spor
19:21   Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Adil Rami gemileri yaktı! - Spor
19:16   Ali Güneş'ten transfer müjdesi! - Spor
19:14   Beşiktaş Sompo Sigorta, McAdoo ile yollarını ayırdı - Spor
19:06   İttifak Holding Konyaspor 2-1 Altınordu (Maç Özeti) - Spor
18:26   Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti! - Spor
17:36   Barcelona, Arda Turan'a kapılarını kapattı - Spor
16:13   Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı - Spor
15:11   Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz - Spor
14:35   Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj - Spor
7.01.2020 19:23:51