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Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak.

24.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:42Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
FK, Süper Lig'in 12. haftasında yarın ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligin geride kalan 11 haftasında 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puana ulaşan Gaziantep FK, 11 puanlı rakibi karşısında 3 puan hesapları yapıyor.
Sakatlıklardaki son durum
Son haftalardaki sakatlıklar nedeniyle kadrosunda zorunlu değişikliğe giden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalya deplasmanında da kadro kurmakta zorlanacak.
Muğdat Çelik ve Muhammed Demir'in sakatlığı nedeniyle forvet hattında oyuncusu bulunmayan Sumudica, sol bek hattında görev yapan ve sakatlığı bulunan Mehmet Erdem Uğurlu'nun aynı mevkisinde oynayan Junior Morais de sakatlar kervanına katıldı. Gaziantep ekibinde, görev alabilecek sol bek orjinli oyuncu bulunmuyor.
Gaziantep FK'da orta saha oyuncusu Abdul-Aziz Tetteh de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Antalyaspor, Gaziantep, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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