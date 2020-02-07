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Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

07.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:40Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
FK, Süper Lig'in 21. haftasında yarın ile 'da karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Beşiktaş'ın ligde 33 puanı bulunurken, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 3-2 yenen Gaziantep temsilcisinin ise 27 puan topladı.
Geçen hafta lider Demir Grup Sivasspor maçını 5-1 kazanarak dikkatleri çeken kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş karşısında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
4 oyuncu forma giyemeyecek
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sakatlık ve kart cezaları nedeniyle bu maçta 4 oyuncudan yararlanamayacak.
Sakatlığı bulunan Muğdat Çelik, Tetteh ve Jefferson'un görev alamayacağı Beşiktaş maçında, savunmanın önemli oyuncuları arasında yer alan Papy Djilobodji de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Gaziantep ekibinden 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından bu yana takımın önemli isimleri arasında yer alan kaleci Günay Güvenç, Jean-Armel Kana Bıyık ve Kenan Özer, bu hafta forma giyip sarı kart görmeleri halinde ligin 22. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

Gaziantep, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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