Haberler » Spor » Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: 'Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık' - Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, İstiklal Mobilya Kayserispor maçını kazanarak ilk yarıdaki hedefleri olan 20 puana ulaştıklarını söyledi.

16.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:59Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica:
Süper Lig ekiplerinden Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, İstiklal Mobilya maçını kazanarak ilk yarıdaki hedefleri olan 20 puana ulaştıklarını söyledi.
Sumudica, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İstiklal Mobilya Kayserispor galibiyetinden dolayı futbolcularını kutladı.
Zor bir maç olduğunu belirten Rumen teknik adam, "Rakibimizin bizden daha fazla puana ihtiyacı vardı. Onlar için puan alabilecekleri bir maçtı. Rakip kalemize fazla gelemedi. Biz geride sağlam durduk ve bu maçta da gol yemedik. Önemli olan 3 puandı ve bunu aldığımız için mutluyum." şeklinde konuştu.
Bazı futbolcuların maçta gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldığını belirten Sumudica, şöyle devam etti:
"İki tane yürekten oynayan oyuncumuz vardı. Çünkü sahalardan 2 ay kadar uzak kaldılar. Biri Junior Morais, diğeri Muhammet Demir. Ben ikisini buradan tebrik ediyorum. Yürekleriyle oynadılar. Tabii ki diğer oyuncuları ve taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Pawlowski ve Kenan Özer'i buradan ayrıca tebrik etmek istiyorum. Çünkü oyuna girdiklerinde fark yarattılar. Bu tip oyunculara ihtiyacımız var."
Sumudica, ilk yarıda 20 puan hedeflediklerini hatırlatarak, "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık. Ligde iki zor maçımız var. Süper Lig'de her şey olabiliyor. Kasımpaşa maçına çıkacağız ve puanlar almak için mücadele edeceğiz. Tabii ki bundan önce bir kupa maçımız var ve rakibimizi elemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor, Murat Erat, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:04 Larkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Spor
18:01 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori - Spor
17:59 İlkadım'da hedef 5 yılda 5 dünya 3 olimpiyat şampiyonu - Spor
17:56 PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi - Spor
17:53 Trabzonspor - TFF zirvesinin tarihi belli oldu! - Spor
17:39 Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! - Spor
17:10 Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı - Spor
16:03 Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması - Spor
15:16 Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Spor
14:38 Avrupa'nın konuştuğu Türk teknik adamın yeni adresi netleşiyor - Spor
16.12.2019 18:08:16