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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ülkesine gitti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, özel uçakla ülkesine gitti.

21.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:56
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ülkesine gitti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, özel uçakla ülkesine gitti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 49 yaşındaki teknik adam, dün gece kiraladığı özel uçakla Romanya 'daki ailesinin yanına döndü.
Sumudica'nın yanında teknik heyetinin de yer aldığı öğrenildi.
Öte yandan Sumudica'nın, Türkiye'den ayrılmadan önce futbolculara "Aralık ayından bu yana bazı sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anda düşündüğüm sadece sağlığım. Kimseyle temas halinde olmak istemiyorum. Özel jetle Romanya'ya gidiyorum. Gaziantep benim ikinci ailem. Şu anda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Gidişata göre bakacağız. Hayat normale döndüğünde geri geleceğim." şeklinde mesaj yolladığı belirtildi.
Gaziantep FK'de takıma verilen iznin bir haftaya çıkarıldığının duyurulduğu açıklamada, "Profesyonel futbol takımı oyuncu, personel ve teknik heyetinin, bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda alınan karar, kendilerine iletilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Romanya, Futbol, Spor

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