Gaziantep FK ve Gaziantep Basketbol birleşiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol 'u derneklerinin bünyesine katmak istediklerini belirterek, "Bununla ilgili dernek genel kurulumuzda kararı aldık." dedi.Büyükekşi, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiklerinde belirli aralıklarla basın toplantısı düzenleyerek bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şu an ikinci kez basının karşısında olduklarını söyledi.Bu süreçte kulübün isminin değiştirildiğini anımsatan Büyükekşi, "Şu anda kulübümüzün bağlı bulunduğu derneğin çatısı altında futbol ve tekerlekli sandalye basketbol branşları mevcut. Gaziantep Basketbol takımını da derneğimiz çatısı altına alıp, yelpazemizi biraz daha genişletme hedefimiz var. Bununla ilgili dernek genel kurulumuzda kararı aldık. Çalışmalarımız devam ediyor. Herhalde bu projemizi kısa zamanda hayata geçireceğiz." diye konuştu.Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Cengiz Şimşek'in aynı zamanda Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi de olduğunu hatırlatan Büyükekşi, Şimşek'in basketboldan sorumlu olarak kulüp bünyesindeki görevine devam edeceğini kaydetti."Şu anda hedeflerimizin içerisindeyiz"Büyükekşi, ligde 11. hafta itibarıyla 9. sırada olduklarını vurgulayarak, "Zaten yola çıkarken, ligdeki ilk yılımız olması nedeniyle, ilk 10 içerisinde bitirmeyi hedeflemiştik. Şu anda hedeflerimizin içerisindeyiz. İnşallah ilk yarı bittiğinde de bu hedefi yakalayan bir durumda oluruz. Takımdaki moral ve motivasyonu artırmak adına hocamızla 1 yıllık olan anlaşmayı 1 yıl daha uzattık. Zaten 10 kadar Süper Lig takımı hocasıyla yollarını ayırmıştı. Böyle bir ortamda hocamızla 1 yıl sözleşme uzatmamız, kendisine olan güveni gösterme ve disiplin açısından daha sağlıklı oldu." ifadelerini kullandı.Göreve geldikleri günden bu yana maçlardaki taraftar sayısını artırmaya çalıştıklarını ve bu konuda aşama da kaydettiklerini anlatan Büyükekşi, şunları söyledi:"Bizim şu an gördüğümüz en büyük problem, taraftar sayısı. Gaziantep'in Süper Lig'de temsil edildiği 1 tane takımı var. Ancak 2 milyon nüfuslu kentin tek takımının geçen hafta Galatasaray ile oynadığı maçta yaklaşık 16 bin seyirci vardı. Oysa stadımız 33 bin kişilik. Bu da gösteriyor ki hem kombine hem de tekil satışlarda çok daha fazla yol almamız gerekiyor. Bardağın dolu tarafından baktığımızda ise geçen sene 3-5 bin taraftara oynayan takımımız bugün çok daha fazla izleyiciyle buluşuyor. Mesela son Beşiktaş maçında 12 bin olan taraftar sayısı, Galatasaray maçında 16 bine yükseldi. İnşallah Fenerbahçe maçında da 20 bin bandını görürüz."Taraftar sayısını artırmak için bir dizi çalışma yürütüldüğünü dile getiren Büyükekşi, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle her maça 12-18 yaş aralığındaki gençlerin getirileceğini ve böylelikle 7 bin çocuğun taraftarlık bilinciyle tanışacağını vurguladı.Büyükekşi, kulübün kentle bütünleşmesi için futbolcuların esnaf ve okul ziyaretleri gerçekleştirmesini sağlayacaklarını kaydetti."Gaziantep Tek Yürek" kampanyasıKulübün gelecekte mali sorunlar yaşamaması için finansman ihtiyacı bulunduğunu belirten Büyükekşi, "Gaziantep Tek Yürek" adıyla bir kampanya hayata geçireceklerini anlattı.Finansman ihtiyacıyla ilgili proje hazırladıklarını açıklayan Büyükekşi, "Aralık ayında bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyanın ismi 'Gaziantep Tek Yürek' olacak. Şu anda 100 bin tane forma yaptırıyoruz. Hem SMS hem banka hesapları hem de forma satışıyla kulübe kaynak üretmeye çalışıyoruz. Yine aralık ayında Gaziantep ve İstanbul'da gece düzenleyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.