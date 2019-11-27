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Gaziantep FK yardım kampanyasından umutlu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, "Gaziantep Tek Yürek" kampanyasından yoğun bir destek bekliyor.

27.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:28Gaziantep FK yardım kampanyasından umutlu
Süper Lig ekiplerinden Kulübü, "Gaziantep Tek Yürek" kampanyasından yoğun bir destek bekliyor.
Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, kampanyanın başlangıcının gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu doğrultuda kulübün başarılarla adından söz ettirebilmesi adına tüm Gazianteplilere büyük görev düştüğünü belirtti.
Kampanyaya şehirde yaşayan ve Gaziantep'e gönül veren herkesin destek olması gerektiğini aktaran Büyükekşi, "Kampanyamız start aldı. Bizler Gaziantep adının sporda da en üst seviyelerde yer alması için yoğun mesai harcıyoruz. Bu doğrultuda kulübümüze destek olmak isteyen taraftarlarımız için önemli bir proje başlattık. Taraftarlarımızda kısa mesaj yoluyla, forma satın alarak ve belirtilen banka hesaplarına gönderecekleri bağışlarla bizlere destek olabilecekler. Gaziantep Futbol Kulübü sadece futbolcu, teknik heyet ve biz yönetim kurulundan oluşmuyor. Bu takım Gaziantep şehrinin takımı ve bu konuda da tek yürek olacağımızdan en ufak şüphemiz bulunmuyor. Bu dakikadan itibaren dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin, kendisini Gaziantepli hissedenlerin desteğine yoğun bir şekilde ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen kampanyanın kendileri için büyük önem arz ettiğini bildiren Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla sportif faaliyetlerimizin yanı sıra, kalıcı gelirler sağlayabilmek için de büyük mesai harcıyoruz. Futbol takımımız için sezonu ilk 10 sıra içerisinde tamamlama hedefi koyduk ve bu doğrultuda da iyi bir grafik sergilemeyi başarıyoruz. Tüm bunların yanı sıra oluşabilecek ekonomik sıkıntıların yaşanmaması için de taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Gerçekten şu an çok ciddi bir proje başlattık ve tüm Türkiye'ye Gaziantep'in tek yürek olduğunu göstermek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde ünlü isimlerinde katılacağı bir çok kampanya tanıtım filmlerimiz yayınlanmaya başlayacak. Bunlarla birlikte Gaziantep ve İstanbul'da olmak üzere iki ayrı destek gecesi düzenleyeceğiz. Amacımız Gaziantep Futbol Kulübümüzü yaşatmak ve en iyi şekilde gelirler sağlayabilmek. Taraftarlarımızın gücünün farkındayız, stadyumda olduğu gibi saha dışında da kulüplerine destek vereceklerine inanıyorum. Bizleri bu proje kapsamında gönderecekleri SMS'lerle, alacakları formalarla asla yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Artık hep birlikte 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek' deme vakti gelmiştir."

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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