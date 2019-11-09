Haberler » Spor » Gaziantep 0-2 Galatasaray / Canlı - Spor

Gaziantep 0-2 Galatasaray / Canlı

Süper Lig'de 11. hafta maçında zirve mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda Gaziantep ile karşılaşıyor. Galatasaray 22. dakikada Ömer Bayram'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. 43. dakikada Feghouli farkı 2'ye çıkardı.

09.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:44Gaziantep 0-2 Galatasaray / Canlı

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep- maçında ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep:Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode

Galatasaray:Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Ahmet,Emre, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem, Andone




Galatasaray, Gaziantep, Sportradar, Spor

HABER YORUMLARI (2)
1234:Yok ya bu terim efendi akıllanmayacak. İspanyada fark yedi. Akıllanmadı.Mariano nedir ya.bizim gençlerimiz yok mu.. Hani süper gençlerimiz vardı yalanmıydı yoksa hepsi. Hani 2000 li jenerasyon dediğiniz.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
VATANDAŞ:Vay canına Galatasarayda Türk futbolcular var yanlış mı okuduk
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
20:56 Alanya'da olta balıkçılığı turnuvası başladı
20:56 Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
20:52 Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma!
20:52 Galatasaray'da büyük şok! Florin Andone oyuna devam edemedi...
20:50 Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası: Kastamonu Belediyespor: 33 - Vaci NKSE: 26
20:47 Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
20:21 Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu
20:07 Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi
19:26 Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı
19:01 Gaziantep 0-2 Galatasaray / Canlı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 20:58:22