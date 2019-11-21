Haberler » Güncel » Gaziantep gamob mühendisi kurtarma çalışmalarında koordinasyon zafiyeti var - Haber

Gaziantep gamob mühendisi kurtarma çalışmalarında koordinasyon zafiyeti var

GAMOB Mühendisi kurtarma çalışmalarında koordinasyon zafiyeti varGaziantep'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve 33 saat sonra cansız bedenine ulaşılan mühendis Korkut Küçükcan için Gaziantep Akademik Meslek Odaları Birliği...

21.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:49
GAMOB Mühendisi kurtarma çalışmalarında koordinasyon zafiyeti var
'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve 33 saat sonra cansız bedenine ulaşılan mühendis Küçükcan için Gaziantep Akademik Meslek Odaları Birliği (GAMOB) tarafından basın toplantısı düzenlendi. GAMOB Başkanı Ramazan Sürücü, Küçükcan'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında afet ve kriz koordinasyonu konusundaki zafiyetin gözler önüne serildiğini söyledi.
Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele, Perşembe günü çöktü. Bu sırada güçlendirme projesi kapsamında ölçü almak için inşaatta bulunan mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. Başlatılan çalışmalarda 33 saat sonra Küçükcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
'ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA ZAFİYET VARDI'
Olayın ardından enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında afet ve kriz koordinasyonu konusunda zafiyet olduğunu iddia eden Sürücü, şöyle devam etti
Kurtarma çalışmaları sırasında; Türkiye'nin afet ve kriz koordinasyonu konusundaki zafiyeti bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Afet alanına çok sayıda ekip gelmiş ve pek çok inşaat firması iş makinesi ve kalıp-iskele işçileriyle çalışmaları desteklemiş olsa da, koordinasyonun yeterli olmadığı görülmüştür. Bu noktada Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonuyla, ildeki üniversiteler, akademik meslek örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve kişiler acilen bir araya gelerek kriz yönetimi konusunda bir eylem planı hazırlamalıdır. Kriz masasını kriz gerçekleştikten sonra kurmak bir anlam taşımamaktadır, kriz masası her an kurulabilecek nitelikte hazırlıklı olmak durumundadır. Mevzuatta bir yapının ortaya nasıl çıkarılacağı adım adım ve ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesine rağmen, Akkent Camii örneğinde de gördüğümüz üzere teknik ve hukuki süreçlere uyulmamıştır. Birçok kamu idaresi cami, sosyal tesis gibi yapıların inşasında benzer hataları tekrarlamaktadır.
Gaziantep gamob mühendisi kurtarma çalışmalarında koordinasyon zafiyeti var

Akkent Mahallesi, Gaziantep, Akkent, Korkut, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:30 İdlib'te kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16'ye çıktı
16:30 Oscar Ödüllü Yıldız Türk markası tutkunu çıktı!
16:30 Evinin bahçesinde Roma döneminden kalma taş buldu
16:30 MHP Çubuk ilçe başkanlığına İhsan Mutlu atandı
16:30 Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü
16:21 Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı?
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
15:48 İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı
15:12 AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
14:22 Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
12:58 Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 2020'de teslim edilecek
12:14 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
21.11.2019 16:31:48