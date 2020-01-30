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"Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri" başladı

Başkentte, Uluslararası Gastronomi Federasyonunca düzenlenen "Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri" başladı.

30.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:23
Başkentte, Uluslararası Gastronomi Federasyonunca düzenlenen " Gastronomi Tanıtım Günleri" başladı.
Kebabı, katmeri, baklavası ve fıstığıyla dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer alan Gaziantep ile Anadolu'nun diğer lezzetlerinin yer aldığı etkinlik, Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.
Festivalin açılışında, baklava ile acılı çiğ köfte yeme yarışması düzenlendi.
Birbirinden ilginç yarışmalara da ev sahipliği yapacak etkinlikte, Filistin, Hırvatistan, Cezayir, Belçika gibi ülkelerden önemli gastronomi uzmanları jüri olarak yer alacak.
Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri, 2 Şubat'a kadar devam edecek.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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