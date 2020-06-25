GAZİANTEP 'Geçmiş olsun' ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındı

'Geçmiş olsun' ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kronik akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan A.Y. (94), koronavirüs şüphesi üzerine tedaviye alındı.

25.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:47
'Geçmiş olsun' ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kronik akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan A.Y. (94), koronavirüs şüphesi üzerine tedaviye alındı. Bunun üzerine yapılan filyasyon çalışmasında, A.Y. hastaneye kaldırılmadan önce 'geçmiş olsun' ziyareti yaptığı belirlenen 49 kişi de önlem amaçlı karantinaya alındı.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Boğaziçi Mahallesi'nde kronik akciğer hastası olan A.Y., rahatsızlanınca yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphesi üzerine A.Y., koronavirüs testi yapılarak tedaviye alındı. Testin sonucu beklenirken harekete geçen filyasyon ekibi, A.Y.'ye hastaneye götürülmeden önce geçmiş olsun ziyaretine gelen aynı mahalleden 49 kişi olduğunu belirledi. Bunun üzerine İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu 11 evde yaşayan 49 kişinin önlem amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi. GAZİANTEP ’Geçmiş olsun’ ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65’lik simitçi, ’Cezaevinde benimle alay ediyorlar’ diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Haberler››Güncel››GAZİANTEP 'Geçmiş olsun' ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:24: Şahinbey Belediyesinde nikahlarını kıydıran çiftler mutluluklarını online paylaşacak - Haber 16:24: Önce arabulucu, sonra tahkim - Haber 16:24: Denizli'de iki ilçe el ele - Haber 16:23: Son dakika haberi! Ersoy: "Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak" - Haber 16:23: "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına destek - Haber 15:39: Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı - Haber 15:28: Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... - Haber 14:55: Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler - Magazin 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı - Haberler 13:04: Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu - Haberler