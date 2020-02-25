Haberler » Güncel » Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nden anaokulu öğrencilerine oyun parkı yardımı - Haber

Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nden anaokulu öğrencilerine oyun parkı yardımı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ve GAGİAD Genç Kulübü, İslahiye ilçesindeki bir Anaokulu'na oyun parkı yaptı, oyuncaklar armağan etti.

25.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:21Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nden anaokulu öğrencilerine oyun parkı yardımı
İşadamları Derneği (GAGİAD) ve GAGİAD Genç Kulübü, İslahiye ilçesindeki bir Anaokulu'na oyun parkı yaptı, oyuncaklar armağan etti.

GAGİAD, İslahiye ilçe merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan Mahallesi'ndeki Kayabaşı İlkokulunda bulunan anaokulu öğrencilerine çocukların gelişimlerini sağlamak ve oyun alanları oluşturmak amacıyla oyun parkı ve oyuncak desteğinde bulundu.

Geleceğe güvenle yürüyen, bilgili ve donanımlı bireyler yetişmesi için yapılacak her türlü yardım ve projelere GAGİAD olarak her zaman destek olacaklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "Eğitim bizler için ihmal edilmemesi gereken çok önemli ve öncelikli bir konu. Dernek olarak daimi olarak eğitim kurumlarına ve öğrencilerimize destek olmak bizleri mutlu ediyor. GAGİAD Genç Kulübümüzün de destekleriyle yapılan oyun parkı ile gençlerimizin buradaki kardeşlerini mutlu etmeleri bizleri gururlandırdı. Eğitimde fırsat eşitliğine inanıyor, bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve Kayabaşı İlkokulu Okul Müdürü Ümit Çevik yapılan desteklerden dolayı GAGİAD ailesine teşekkürlerini belirtti.
Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Gaziantep, Kayabaşı, Genç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:52:06