Gaziantep gıda sektörü ABD pazarında

Gaziantep ekonomisinde önemli bir yere sahip olan gıda sektörü temsilcileri Gaziantep Ticaret Odası (GTO) organizasyonunda ABD-New York'ta incelemelerde bulundu.



GTO tarafından 23-25 Haziran tarihlerinde ABD'nin New York kentinde düzenlenen 'Summer Fancy Food Show Gıda Fuarı'na KOSGEB destekli fuar ziyareti ve iş gezisi organizasyonu düzenlendi.



GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım başkanlığındaki 36 firma temsilcisinin yer aldığı heyet, sektörün gelecek trendlerini incelemenin yanı sıra, Gaziantep için önemli bir pazar olan ABD'de kendi ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.



Fuar organizasyonuna dair açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yurt dışı iş gezisi ve fuar ziyaretlerine oldukça önem verdiklerinin altını çizerek, dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi ABD'nin Gaziantep için çok önemli bir ülke olduğunu belirtti.



Yıldırım, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne birçok yurt dışı iş gezisi ve fuar organizasyonu düzenledik, bu organizasyonların önemine vurgu yaptık. ABD de bizim için çok önemli bir pazar ve şehrimizin ihracatında 2. sırada. 2018 yılında 637.579 milyon Dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik ABD'ye. Bir önceki yıla göre %14,46 oranında bir artış söz konusu. Biz bu ihracat rakamını yeterli görmüyoruz. Özellikle gıda sektörümüzün ABD pazarındaki payını arttırmak için de fuar ve iş gezisi organizasyonlarını oldukça önemsiyoruz. Fuarda stant açan Gaziantepli firmalarımızı da ziyaret ederek bunları konuştuk, daha iyisini yapmanın yollarını değerlendirdik" dedi.



Önemli ziyaretler



Fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaretlere de değinen Başkan Yıldırım, Los Angeles'ta Gaziantep gıda sektörü için kurulacak Türk Ticaret Merkezi için de New York'taki mevcut merkezlerde incelemelerde bulunduklarını söyledi.



Yıldırım, "Bu iş gezisi Gaziantepli iş adamlarımız için oldukça verimli geçti. Birçok ABD'li iş adamıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı buldular. İş görüşmelerinin yanı sıra, neredeyse tamamı Fortune 500 üyesi 200 firmanın yer aldığı bir kuruluş olan Uluslararası Ticareti Geliştirme İş Konseyi (BCIU) ile toplantı gerçekleştirdik, iş birliklerimizi nasıl geliştirebiliriz bunları konuştuk. Ayrıca Amerika genelinde ileri teknoloji işe alımlarında en fazla istihdam sağlayan 3. kuruluş olup, New York bölgesindeki firmalara kalkınma konusunda her alanda danışmanlık hizmeti veren Empire State Kalkınma Ajansını da ziyaret ederek çalışma yöntemleri hakkında bilgi aldık, ülkemizdeki sistemi geliştirecek yollar hakkında fikir sahibi olarak tecrübelerinden istifade ettik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA