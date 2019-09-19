Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde düzenlenecek Güneydoğu Enerji Forumu'nda, "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganıyla temiz ve yenilebilir enerji kaynağı güneşe dikkat çekileceği bildirildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganı ile 26 Kasım 2019'da düzenleyecek forum, iki oturumdan oluşacak ve konusunda uzman isimler ile güneşten enerji üretimi masaya yatırılacak.

Enerji Forumu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü yöneticileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan uzmanlar, akademisyenler ve enerji sistemleri üreticisi firma temsilcileri katılımcılar arasında olacak.

Ayrıca forumun özel söyleşi bölümünde akademisyen, yazar Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan konuşma yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, enerji kaynağı olarak güneşi kullanmanın büyük katma değer yaratacağına belirterek, şunları kaydetti:

"Güneş insanlık için temiz, ucuz ve sonsuz bir enerji kaynağı. Ülkemizin coğrafi konumu da bu enerjiyi en verimli şekilde kullanmamıza olanak sağlıyor. Artık yasal düzenlemeler güneş enerjisini evimizde, iş yerlerimizde kullanabilmemiz, gerekli sistemleri kurabilmemiz için tasarlanıyor. Bu uygulamaları en doğru şekilde nasıl yaparız, enerjide yerli üretime nasıl geçeriz, cari açığın ana sebebi enerjide dışa bağımlılıktan nasıl kurtuluruz, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımını nasıl toplumsal kültür haline getiririz? Tüm bunları ve daha fazlasını konunun uzmanları ile birlikte 26 Kasım'da Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde konuşacağız."

Çatı üstü güneş enerji santrali uygulamaları konuşulacak

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan da yerli ve milli üretim için güneş enerjisinin önemini kaydederek, "Çatı uygulamalarının önünü açan yasal düzenlemelerin yapıldığı süreci yaşıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin ülkemiz enerjisi için çözüm olma hedefini güçlendiren gelişmelere bu forum ile katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yerli ve milli üretimin yolu, güneş enerjisinin sürdürülebilir büyümesinden geçmektedir. İnanıyoruz ki artık evler, işletmeler kendi elektriğini çatısına, bahçesine, otoparkına kurduğu güneş enerjisi santralleri ve sistemleri ile sağlamaya başlayacak. Çatı üstü güneş enerjisi santrali uygulamalarında güncel mevzuat, ikili sözleşmeler, çatıların mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerileri, doğru panel ve inverter seçimleri, bakımları gibi sorulara cevap bulacağımız bir program hazırlıyoruz. Enerji Forumu'nun sektöre, ülkemize, şehrimize faydalı bir etkinlik olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA