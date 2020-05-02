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GAZİANTEP Güvercin nedeniyle tartıştığı kişilerce öldürüldü; yakınları şüphelinin evini ateşe verdi

Güvercin nedeniyle tartıştığı kişilerce öldürüldü; yakınları şüphelinin evini ateşe verdiGAZİANTEP'te, Tamer Yiğit (16), güvercin alışverişi nedeniyle tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

02.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:35
Güvercin nedeniyle tartıştığı kişilerce öldürüldü; yakınları şüphelinin evini ateşe verdi
GAZİANTEP'te, Tamer Yiğit (16), güvercin alışverişi nedeniyle tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden talihsiz gencin yakınları cinayet şüphelisinin evini ateşe verdi.
Olay, akşam saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tamer Yiğit ve kimliği öğrenilemeyen 4 kişi güvercin alışverişi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişinin bıçak darbeleri ile yaralanan Tamer Yiğit, kanlar içerisinde yığıldı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürülen talihsiz genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
EVİ ATEŞE VERDİLER
Acı haberi alan Yiğit'in yakınları ise cinayeti gerçekleştirdiği düşünülen 1 kişinin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin ateşe verilen evi kısa sürede söndürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. GAZİANTEP Güvercin nedeniyle tartıştığı kişilerce öldürüldü; yakınları şüphelinin evini ateşe verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Vatan Mahallesi, Tamer Yiğit, Güncel, Haber

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