GAZİANTEP Halatla penceresinden girdikleri iş yerinde kasayı soyanlar tutuklandı

Halatla penceresinden girdikleri iş yerinde kasayı soyanlar tutuklandı
GAZİANTEP'te, halatla penceresinden girdikleri iş yerinde, çelik kasadan paraları çalan 3 kişi, polis ekiplerince güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 29 Şubat'ta, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Çelik kasanın soyulduğu ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Halatla penceresinden girildiği belirlenen iş yerinden hırsızlığı araştıran polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden kimliği belirlenen; ancak açıklanmayan 3 kişi, adreslerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.