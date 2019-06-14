GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusuHASAN Kalyoncu Üniversitesi'nden mezun olan 3 bin öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını aldı.5'inci mezunlarını veren üniversiteden 2018-2019 akademik yılını tamamlayan 2 bin öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı. HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Mütevelli Heyet üyesi Songül Kalyoncu, HKÜ Rektörü Edibe Sözen,AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, belediye başkanları ve öğrencilerin aileleri katıldı.Gaziantep Valisi Davut Gül, üniversitenin hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada iyi yerlere geleceği inancının tam olduğunu belirterek, 'Sizlere ve hocalarımıza güveniyoruz. Buradan mezun olunca ülkemize hayırlı birer bireyler olacağınıza inancımız tamdır. Mesleki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum' dedi.Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise 5'inci mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yıl 2 bin öğrenciyi mezun ettiklerini ifade eden Kalyoncu, öğrencilerin sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, 'Sizlerin ülkemizin geleceğinde adalete önem veren dürüst çalışanlar ve yöneticiler olacağınıza üniversite yönetimi olarak yürekten inanıyoruz. Kısacası sorgulayan, araştırmaya önem veren ve artık etken döneme geçiş yapacağınız gün bugündür. Sizlerden beklentilerimiz ise bundan sonraki süreçte kendinizi geliştirmeye, öğrenmeye ve araştırmaya asla ara vermeden hayatınıza devam etmenizdir' şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından okul birincisi Ahmet Konuk ve ikinci olan görme engelli Yasemin Bankir'e plaket verildi, diplomalarını alan öğrenciler alanda kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.