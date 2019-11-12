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Gaziantep Havalimanı'nda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Gaziantep Havalimanı'nda durumundan şüphelenilen iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde çok sayıda para, taş ve yüzük ele geçirildi.

12.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:05Gaziantep Havalimanı'nda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Havalimanı'nda durumundan şüphelenilen iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde çok sayıda para, taş ve yüzük ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Havaalimanı ekipleri, X-Ray cihazında yapılan incelemeler sırasında durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda tarihi eser niteliğinde para, çeşitli taş ve çok sayıda eskitilmiş yüzük ele geçirildi.


Olayla ilgili yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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