Gaziantep Havalimanı'nın Çehresi Değişti"

Kaynak: İHA

Gaziantep Havalimanı'nın yaklaşık 300 milyon TL tutarındaki iç hatlar terminal binasının inşaatı devam ederken, son yıllarda yapılan çalışmalarla mevcut terminal binası da aynı anda 5 uçağın kalkış yapacağı şekilde yeniden düzenlendi.Mevcut terminal binasında gerçekleştirilen tadilatları yerinde inceleyen Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti hükumetleri olarak ulaşıma her zaman büyük önem verdiklerini belirterek, Gaziantep Havalimanı'nın standartlarının yükseltilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olunduğunu ifade etti. Gaziantep Havalimanının temelinin 1944 yılında Cemil Alevli'nin girişimleri ile İl Özel İdaresi tarafından atıldığını hatırlatan Milletvekili Erdoğan, havalimanında son yıllarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi."İç hatlar kullanım alanı 3 katına çıkarıldı"Erdoğan, yaptığı açıklamada hava limanı yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gaziantep, Ortadoğu'nun cazibe merkezi bir şehir. Gaziantep'in gücüne ve potansiyeline uygun bir şekilde havalimanına da yatırımlar devam ediyor. Gaziantep Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 10 milyon yolcuya çıkarak 283 milyon liraya mal olacak yeni İç Hatlar Terminali, 6 körüklü apron ile 2 bin 500 araçlık otoparkın temeli geçtiğimiz Haziran ayında atılmıştı. Son yıllarda yeni yatırımların yanında mevcut terminal binasında da önemli çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Yapılan düzenlemelerle yolcu giriş ve çıkışlarının aynı yerden yapılmaması sağlandı. Yeni yapılanma ile bilet satış ofislerinin hepsi aynı yerde toplandı. Salondaki kamuya ait ofislerinin yerleri de yeniden düzenlenerek, sanki yeni terminal binası yapılmış gibi mevcut yolcu salonu içerisinde oluşan yoğunluğu rahatlatacak şekilde, mevcut alanlar genişletilerek iki katına çıkarıldı. Yine sanayici ve iş adamlarımızla diğer yolculardan gelen talepler üzerine Businisclass olarak kullanılan alan yeniden düzenlendi. Nasıl olsa yeni iç hatlar terminal binası yapılıyor diye rehavete kapılmadan, yapılan düzenlemelerle iç hatlar gidiş salonunun kullanım alanı eski durumuna göre üç katına çıkarıldı. Böylece aynı anda 5 uçağın kalkış yapacağı bir terminal haline gelindi" dedi.Havalimanı içerisinde yolcuların ihtiyaç duyacağı alanların da artırıldığını vurgulayan Milletvekili Erdoğan, yeni rente car alanları ve yolcu salonu içerisinde baklava satışı için oluşturulan dükkanların yakında ihaleye çıkarılacağını açıkladı. Erdoğan, salon içerisinde içkisiz bir cafe restoran açıldığını ve yeni ticari alanlarla vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlandığını kaydetti.Güvenlik önlemleri arttırıldıHavalimanında güvenlik önlemleri anlamında da önemli adımlar atıldığını kaydeden Erdoğan, "Havalimanında güvenlik birinci önceliktir. Gaziantep Havalimanında son yıllardaki yolcu salonundaki düzenlemelerin yanında, güvenliğin sağlanmasında da önemli çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Havalimanı çevre güvenlik aydınlatma sistemi, nizamiyeden girişte araç altı görüntüleme sistemi gibi birçok düzenleme ile güvenlik tedbirleri artırıldı. Diğer taraftan uçakların güvenli şekilde iniş ve kalkışlarının yapılması için de önemli çalışmalar yapıldı" şeklinde konuştu."Çalışmaların takipçisi olacağı"Ulaşımda 16 yılda çığır açan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün destekleri ve Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünün gayretli çalışmaları ile Gaziantep Havalimanındaki iyileştirmelerin devam edeceğini kaydeden Erdoğan, "Yolculardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, havalimanında sürekli önemli iyileştirmelerin gerçekleştiğini görmekten dolayı memnunuz. Bu başarıda katkısı olan, emeği geçen DHMİ Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Havalimanı Başmüdürü Alaaddin Kırcı'nın şansında bütün emeği geçen personele dirayetli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Havalimanına yaklaşık 300 milyon TL tutarındaki iç hatlar terminal binası inşaatının tamamlanması ile önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır. Havalimanımızdaki iyileştirmelerin takipçisi olmaya ve başarılı çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP