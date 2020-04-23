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GAZİANTEP Havaya rastgele ateş açan kişi, yakalandı

Havaya rastgele ateş açan kişi, yakalandıGAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, M.G. (39) av tüfeği ile etrafa rastgele ateş açarken, güvenlik korucusu ayağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

23.04.2020 03:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 03:09
Havaya rastgele ateş açan kişi, yakalandı
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, M.G. (39) av tüfeği ile etrafa rastgele ateş açarken, güvenlik korucusu ayağına isabet eden saçmalarla yaralandı. M.G. polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası M.G., av tüfeğiyle etrafa bir anda rastgele ateş açmaya başladı. Mahalleli durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak M.G.'ye elindeki tüfeği bırakmasını ve teslim olmasını söyledi. Ancak polisi dinlemeyen M.G. rastgele ateş açmaya devam etti. Polis bunun üzerine zırhlı araçlarla M.G.'nin etrafını sararak sıkıştırdı. Bu sırada bir polis memuru M.G.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne götürüldü.
M.G.'nin çevreye açtığı ateş sırasında olaya müdahale etmeye çalışan bir güvenlik korucusunun ise ayağına isabet eden saçmalarla yaralandığı öğrenildi. GAZİANTEP Havaya rastgele ateş açan kişi, yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Nurdağı, Polis, Güncel , Haber
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