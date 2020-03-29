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Gaziantep hayalet kente döndü

Gaziantep hayalet kente döndü Gaziantep'in en işlek caddeleri hafta sonu ve korona virüsün etkisiyle bom boş kaldı.

29.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:46
Gaziantep hayalet kente döndü
GAZİANTEP - Gaziantep'in en işlek caddeleri hafta sonu ve korona virüsün etkisiyle bom boş kaldı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle birçok ülke virüsün yayılmaması için önlemleri sıkılaştırırken, Türkiye 'de de kronik hastalar ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulanıyor. Gaziantep'te korona virüsün etkisi ve hafta sonu olması dolayısıyla birçok işlek bölge bomboş kaldı. Gaziantep'in iş merkezi ve bankaların yoğunlukta olduğu en işlek yerlerinden biri olan Gazi muhtarpaşa bulvarı hiç kimsenin olmaması dikkat çekti. İş yerleri kapalı tramway ve halk otobüsleri de bomboş kaldı. Gaziantep hayalet kente döndü

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Türkiye, Genel

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Gaziantep hayalet kente döndü

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