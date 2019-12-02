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Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3 bin 400 su kaplumbağası yavrusuna yuva oldu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Gürcistan üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 3 bin 400 al yanaklı su kaplumbağası yavrusuna yuva oldu.

02.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:32Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3 bin 400 su kaplumbağası yavrusuna yuva oldu
Hayvanat Bahçesi, üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 3 bin 400 al yanaklı su kaplumbağası yavrusuna yuva oldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda bir otomobilde 9 karton kolide ele geçirilen 3 bin 400 al yanaklı su kaplumbağası yavrusunun yeni mekanı oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğünden su dolu kaplarla "yaban hayvanları kurtarma merkezi" niteliği taşıyan hayvanat bahçesine transfer edilen su kaplumbağaları, burada deneyimli ekiplerce tedavi edildi.
Su kaplumbağaları, belirli büyüklüğe geldiğinde özel havuzlara bırakılarak ziyaretçilerle buluşturulacak.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların çok kötü koşullarda sınırdan geçirildiğini belirtti.
Kaplumbağaları, hayvanat bahçesinde karantina akvaryumunda muhafaza ettiklerini bildiren Özsöyler, "Hayvanlar uygun koşullarda taşınmadıkları için bazıları telef olmuştu, bazıları da kötü durumdaydı. Uzman arkadaşlar tarafından gerekli bakım ve tedavileri yapılıyor. Şu anda durumları iyi." ifadelerini kullandı.

Hayvanat Bahçesi, Gürcistan, Gaziantep, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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