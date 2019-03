Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin Müzmin Bekarlarına Eş Aranıyor

Kaynak: AA

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Barındırdığı tür ve yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin ve dünyanın sayılı hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, "müzmin bekar"ları filler "Gabi" ve "Pili", jaguar "Hasret" ile erkek su aygırlarına eş bulmak için harekete geçti.Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesi olarak dünyanın en nadide hayvanlarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.Hayvanlara en iyi şartlarda bakmak ve mutlu şekilde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için büyük çaba harcadıklarını anlatan Özsöyler, bu kapsamda eşleri olmayan hayvanlara eş bulmak için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.Özsöyler, yaklaşık 14 yaşında olan erkek filler Gabi ve Pili'nin 2010 yılından bu yana Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşadığını dile getirerek, "dünyanın tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ilk fili" olarak kayıtlara geçen Gabi ve arkadaşı Pili'ye, eş getirebilmek için Sri Lanka ile görüştüklerini ve olumlu cevap aldıklarını vurguladı.Dişi jaguar Hasret ve 3 erkek su aygırına da eş getirmeyi planladıklarını, bunun için çeşitli yerlerle diyaloğa geçtiklerini ifade eden Özsöyler, "Güney Afrika'dan birer dişi ve erkek gergedan ile iki dişi ve bir erkek zürafa için de görüşmeler yaptık. Böylelikle hem çiftleri olmayan hayvanlarımıza eş getireceğiz hem de Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yeni türler kazandıracağız. Şu anda 350 türde, 7 bin 500 hayvanımız bulunuyor. Onların refah içinde, mutlu şekilde yaşamaları için geniş alanlar seçiyoruz." dedi.Yırtıcılar arasında safariCelal Özsöyler, hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısının her yıl arttığına dikkati çekerek, geçen yıl 4 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını kaydetti.Ziyaretçi sayılarını artırmak için her yıl hayvanat bahçesinde yeni projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Özsöyler, şöyle konuştu:"Bu yıl da 2 dönüm tropik kelebek bahçesini yaptık, 120 türden 20 bin kelebek getirdik. Buraya kelebeklerin sevdiği çiçek ve bitkileri diktik. 25 derece sıcaklık ve nem oranlarını ayarladık. Açılışı da kısa süre sonra yapılacak. Buranın Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin ziyaretçi sayısını 2019 yılı sonunda 5 milyona çıkaracağını düşünüyoruz. Ayrıca yakın zamanda hayvanları transfer edeceğimiz "şempanze adası" tamamlandı. Şempanzelerimiz daha doğal ve geniş bir ortamda barınacaklar."Özsöyler, hayvanat bahçesine her geçen yıl yeni projelerle dinamizm getirmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Yılın ortalarına doğru yine bir projemiz var. Yırtıcıların safarisini yapacağız. Özellikle aslanlar ve kaplanlar serbest ortamda olacak, ziyaretçiler kapalı ve korunaklı araçlar içerisinde gezecekler. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak. 2016 yılında geyikler, ceylanlar, deve kuşları, çeşitli kanatlılar ve atların serbestçe gezdiği bir Safari Park yapmıştık. 2019'da da yırtıcıların safarisini inşallah bitireceğiz."