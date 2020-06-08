Gaziantep Hayvanat Bahçesine 200 yeni üye

Samsun'dan getirilen 200 hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

08.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:26
Samsun'dan getirilen 200 hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.
Kapanan Samsun Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 200 hayvan Gaziantep'e gönderildi. Kamyonlarla kente getirilen hayvanlar, uzmanlar eşliğinde gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra indirildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Hayvanların 21 gün karantinada kalacağını ifade eden Özsöyler, "Bunların içinde ayı, aslan, koyun, deve kuşu gibi hayvanlar var. Bunları ilk olarak sağlık kontrolünden geçirdik. Tüm kontrollerini yaptık. Bu hayvanlara özel yerler yaptık. Bunlar 21 gün karantinada kalacak ardından ziyaretçilerin görebileceği yerlere koyacağız." ifadesini kullandı.
Özsöyler, 1 Haziran'da ziyaretçi almaya başladıklarını anımsatarak, herkesi Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezmeye davet etti. Gaziantep Hayvanat Bahçesine 200 yeni üye

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Samsun, Güncel, Haber

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