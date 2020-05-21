GAZİANTEP Hırsızın girdiği evin terasından düşerek ölmesi güvenlik kamerasında

Hırsızın girdiği evin terasından düşerek ölmesi güvenlik kamerasındaGAZİANTEP'te, hırsızlık yapmak için girdiği evin terasında beline bağladığı ipin kopması ile beton zemine düşen Mehmet A., yaşamını yitirdi.

21.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:41
Hırsızın girdiği evin terasından düşerek ölmesi güvenlik kamerasında
GAZİANTEP'te, hırsızlık yapmak için girdiği evin terasında beline bağladığı ipin kopması ile beton zemine düşen Mehmet A., yaşamını yitirdi. Düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık için girdiği 3 katlı bir evin terasından beline bağladığı iple aşağıya inmeye çalışan Mehmet A., ipin kopmasıyla beton zemine düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet A., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mehmet A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Mehmet A.'nın düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. GAZİANTEP Hırsızın girdiği evin terasından düşerek ölmesi güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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