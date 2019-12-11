Haberler » Güncel » Gaziantep hisarcıklıoğlu arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlanıyor - Haber

Gaziantep hisarcıklıoğlu arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlanıyor

Hisarcıklıoğlu Arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlanıyorTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi ile işçi ile işveren arasındaki davaların yüzde 70'inin anlaşma yöntemiyle çözüldüğünü söyledi.

11.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:52
Hisarcıklıoğlu Arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlanıyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi ile işçi ile işveren arasındaki davaların yüzde 70'inin anlaşma yöntemiyle çözüldüğünü söyledi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin (GTO TAM) açılış törenine katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi kullanımının her geçen gün arttığına dikkat çekti ve 6 yılda gelen dosya sayısının 1 milyona ulaştığını ifade etti. İş dünyası için önem taşıyan, çalışma hayatına ilişkin konulardaki başvuru sayısının 800 bini geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, işçi ile işveren arasında görülen dava dosyalarının yüzde 70'inin arabuluculuk sistemi vasıtasıyla anlaşmayla sonuçlandığının altını çizerek şöyle dedi
Arabulucuk sistemi kullanımı her geçen gün artıyor. 6 yılda 1 milyon dosyaya ulaştı. İş dünyası için önem taşıyan ve çalışma hayatına ilişkin konularda başvuru sayısı ise 800 bini geçti. Bu sistem ile görülen davaların yüzde 70'i anlaşma ile sonuçlandı. ile işveren bu sistemde kendi rızaları ile birbirlerinden helallik isteyerek el sıkışıyorlar. Diğer türlü bir mağdurlar ordusu yaratılıyordu. Şimdi her iki taraf kolay bir şekilde helalleşerek işi bitiriyor. Eskiden aylar süren davalar bu sistem ile günler, haftalar içerisinde biter hale geldi.
'SİSTEM MAHKEME YOLUNU KAPATMIYOR'
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi ile işveren arasında görülecek olan davaların arabuluculuk sistemi ile uzlaşma sağlanamadığı taktirde mahkeme yolunun açık olduğunu da belirterek, Taraflar aralarında anlaşamaz ise yine mahkeme yolu açık. Bu sistem kesinlikle mahkeme yolunu kapatmıyor. İlla bu sistemde anlaşılacak diye bir şey yok. Mahkeme yolu açık.
Bu sistem ile insanlar uzun süren mahkemelerden ve maddi külfetten kurtulurken, adalet sistemimizde önemli bir iş yükünden kurtulmuş oluyor diye konuştu.
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise işçi ve işveren arasında olan davaların arabuluculuk sistemi ile zaman ve paradan tasarruf edildiğini belirterek, bu sistem ile yargıda oluşan iş yoğunluğunun da azaldığını kaydetti.
Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na plaket takdim etti.
Gaziantep hisarcıklıoğlu arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlanıyor

Gaziantep Ticaret Odası, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:58 Kayseri'de tekel bayisinde sahte içki ele geçirildi - Haber
15:58 İstanbul ermeni patriği sahak maşalyan oldu - Haber
15:58 Antalya-daha dikkatli araç kullanmak için kaza yaptığı otomobili gözünün önünden ayırmıyor - Haber
15:58 Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı - Haber
15:58 TSYD Ankara, Fransız polisinin AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ı yaralamasını kınadı - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:03:20