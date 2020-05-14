GAZİANTEP Hububat fiyatları çiftçiyi mutlu etti

Hububat fiyatları çiftçiyi mutlu ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın sert ekmeklik buğday alım fiyatlarının ton başına 1650 liraya yükseltildiğini açıklaması Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki üreticiyi mutlu etti.

14.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:15
Hububat fiyatları çiftçiyi mutlu etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın sert ekmeklik buğday alım fiyatlarının ton başına 1650 liraya yükseltildiğini açıklaması Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki üreticiyi mutlu etti.
İlçede 150 bin dekar alana buğday, 30 bin dekar alana arpa ekim yapılırken baharda yağmurun yeterli düzeyde düşmesi ile yüksek rekolte bekleyen çiftçi hasat hazırlığı yapıyor. Çiftçiler açıklanan fiyattan menun olduklarını söyledi. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise, Bölgemizde yaklaşık 150 bin dekar buğday, 30 bin dekar ise arpa ekimi bulunmaktadır. Bu yıl baharla birlikte yağışların iyi olmasından dolayı rekoltenin önceki yıllara oranla iyi olacağını düşünüyorum. Açıklanan hububat fiyatının ise erken açıklanması fiyatlarda beklentimizin altında da kalsa da iyidir. Fiyatların erken açıklanmasının diğer bir faydası ise çiftçi ürününü ofis ile tücar arasında tercih şansını yakalamış oluyor. Fiyat çiftçimizi umutlandırmıştır dedi. GAZİANTEP Hububat fiyatları çiftçiyi mutlu etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Adana’da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Canlı yayında ’Atatürk’ gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu’da bugün sokaklar doldu, taştı Haber
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Son Dakika: PKK’lı teröristler, Van’da Vefa Destek Grubu’na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Haberler››Güncel››GAZİANTEP Hububat fiyatları çiftçiyi mutlu etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:33: İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu - Haber 16:32: (ek bilgi ve görüntülerle) SULTANBEYLİ'DE SONDAJ MAKİNESİ HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haber 16:32: Meteoroloji uyardı; Sıcak havada dışarıya çıkmayın - Haber 16:32: Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine yenileri eklendi - Haber 16:32: Ağrı'da Kovid-19 kapsamında parklar dezenfekte edildi - Haber 15:44: Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz - Haber 14:38: Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - Haberler 14:33: Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:30: Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi - Haber