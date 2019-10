Gaziantep huzurlu yaylasında ürün hasadı başladı

Huzurlu yaylasında ürün hasadı başladı Gaziantep 'in İslahiye İlçesinde, bin 600 metre rakımlı Huzurlu Yaylası'nda yetiştirilen armut ve barbunya hasadı başladı.İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Huzurlu Yaylası'nda 150 dekar, ilçe genelinde 200 dekarda kendisine has tadı, rengi ve aroması ile yetiştirilen taş armut, deveci armut ve Santa Maria cinsi armut ile yaklaşık 45 dekarda yetiştirilen kırmızı fasulye olarak adlandırılan barbunya hasadı başladı.İlkbaharla birlikte bakımına başlanan, budama, ilaçlama, belleme ve en büyük özellikleri iklim ve buz gibi temiz su ile sulama olan armut ağaçlarında ve bahçelerinde özel olarak bakımı yapılan barbunyanın yanında dometes, yeşilbiber ve salatalık gibi yetiştirilen ürünler ailelerin yiyeceklerini karşılarken, ürünler satılarak da ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.Son yılların en yüksek rekoltesine ulaşmasıyla dekar başına 1,5 ton ile bu yıl 300 ton rekoltenin beklendiği armutun kilosu 1 ile 1,5 liradan alıcı bulması üreticisini sevindiriyor.Yaylada 100 ailenin kendi bahçesinde ürettiği ve yaklaşık 45 dekar alanda üretimi yapılan ve yıllık 30 ton rekolte beklenen Barbunya ailelerin kışlık yiyecekleri ile ev ekonomilerine katkı sağlıyor.Barbunya üreticisi aileler kendi bahçelerinde ailece hasadını yaptıkları Barbunyadan kışlık yiyeceklerini ayırdıktan sonra geri kalanını yaş olarak 5 liradan, kurutulmuş olarak ise 10 liradan Pazar bulmasıyla ev ekonomilerine ciddi bir gelir sağlamanın rahatlığını yaşıyorlar.Huzurlu yaylasında 21 yıldır Ailece kendilerine ait 50 ağaçlık armut bahçesinde hasada başlayan Mesut Çoban,?İlkbaharla başlayan bakım ve ilaçlamanın ardına bir yılın amağini hasadımızla birlikte alıyoruz.Yaylamızın yetiştirdiğimiz ürünlere ayrı bir tat kattığı Armut'u hasadının ardında yatağa koyup,birkaç gün bekledikten sonra paketleyip toptan satıyoruz.İlk kez bu yıl verim çok yüksek olması bizleri sevindirdi.Armudu hasadın ardında bir hafta içerisinde satmassanız sararıp bozulmaya başlar.Hasada başlarken yere düşen armudu satışa sunmayız.Satış ile ilgili bir sıkıntı yaşamadığımız gibi verimin yüksek olması ile birlikte tamamen doğal olan armudun kilosu 1 ile 1,5 liradan alıcı bulmaktadır'dedi.17 yıldır Huzurlu Yaylasında özellikle yaz aylarında ailece sebzecilik yapan Mehmet Demir,?bin 600 rakımlı huzurlu yaylamızda kırmızı fasulye dediğimiz Barbunya yetiştiriyoruz.Hasadına başladığımız barbunya'dan bir yanda kendi kışlık yiyeceğimizi hazırlarken diğer yanda yaş olarak kilosunu 5 liradan,temizleyip kuruttuğumuzu ise kilosunu 10 liradan satıyoruz.yaylada 100 hane bahçesinde fasulye yetiştiriyor.Bu yıl 30 ton rekolte bakliyoruz,iklimi ve buz gibi suyu ile yaylamızda dometes,biber gibi her çeşit sebze yetişmektedir'dedi.