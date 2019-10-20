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Gaziantep'i sel vurdu

Gaziantep'i sel vurduGAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti.

20.10.2019 21:03
Gaziantep'i sel vurdu
GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti.
Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra gök gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından sağanak yağış ekili oldu. Yaklaşık bir saat süren yağmur nedeniyle tıkanan mazgallar sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı sürücüler araçlarında mahsr kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla vatandaşlar araçarından çıkarıldı. Ekipler suyu boşaltmak ve araçları kurtarmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.
Öte yandan yağmur nedeniyle tek taraflı ve maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Sel suları nedeniyle kapağı açılan bir rögara bir otomobilin lastiği düştü. Olayda yarlanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Gaziantep'i sel vurdu

Gaziantep, Genel

Kaynak: İHA

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