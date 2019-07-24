Gaziantep için "harekete geçme zamanı"

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Gaziantep Harekete Geçme Çalıştayı, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ev sahipliğinde toplandı.

Çalıştayda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engellilerin ulaşıma erişebilirliğini artırıcı projeleri, katılımcılara detaylı bir şekilde anlattı.

Glutensiz Bir Başka Kafe çalışanlarından oluşan mehter takımının gösterisiyle başlayan çalıştay, işitme engellilerin işaret diliyle İstiklal Marşı okumasıyla devam etti.

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi Kilit Uzmanı Fernando Alonso, proje çerçevesinde yürütülen çalışmaların önemini vurgulayarak, sunum eşliğinde projenin işleyişi hakkında bilgi verdi.

İSKURT: BÜYÜKŞEHİR ENGELLERİ BERTARAF EDEN ÇALIŞMALARIYLA TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Çalıştayın açışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, "Bugün, dünden gelen uzun bir çalışmanın sonucunun topluca ortaya konulduğu bir safhadayız. Bu son değil ve gittiğimiz yol açık ve net. Biz bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Gaziantep'te görüyorum ki hem bireysel hem toplu anlamda resmi birimler ve kurumlar dışında çok iyi bir destek var. Bu konuda, özellikle başkanımıza teşekkür ediyorum. 3'üncüsünü gerçekleştirmekte olduğumuz farkındalık odaklı çalıştayımız daha öncelerde olduğu gibi sizlerin ilgisiyle başarıya ulaşacak. Gaziantep insanının samimi enerjisi bizlere yansıyor. Bize verdiğiniz enerji için çok teşekkür ediyorum. Gaziantep, programımızda sıradan ilave ettiğimiz bir yer değil. Büyükşehir Belediyesi hayatı kolaylaştıran, engelleri bertaraf eden, çalışmalarıyla bütün Türkiye'ye örnek olacak birçok işe imza attı ve atmaya devam edecek. Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam ve rehabilitasyon merkezi burada yer alıyor. Kimsesiz ve yetersiz geliri olanlar için yapılan yaşam merkezinin yanı sıra yaşlı vatandaşlarımız için aktif yaşam merkezi inşa edilmiş. Engelli bireylerin istihdam edildiği kafe tarzı korumalı iş yerleri hizmete sunulmuş. Bu örnek uygulamaların ülke genelinde yaygınlaşması, en büyük temennimiz. Başkan Şahin ve mesai arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum.Proje uzmanlarının raporlarında Gaziantep birçok ilde olmayan kaliteli erişilebilir uygulamalara sahip. Proje sonunda çıkarılacak yol haritasında en kolay uyum sağlayacak illerin başında geliyor. Çalışmaların engelli ve yaşlı bireyler tarafından takdir edilmesi bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. 2003 yılından itibaren Türkiye'nin geç kaldığı hizmetlerle buluşturmanın büyük bir gayreti içerisinde olduk" dedi.

ŞAHİN: YÖNETİCİLER, KENDİNİ BİR ENGELLİNİN YERİNE KOYMALIDIR

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002 yılından itibaren engelli vatandaşlar için yürütülen yasal çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şahin, "Hukuk devletinde 'engelli nedir, tanımı nedir' dedik, engel asıl 'Yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalpte' diyerek engelli tanımını değiştirdik. Biz yasayı çıkardığımızda engelliden milletvekili olabileceğini Lokman Ayva kardeşimiz gösterdi. Parlamentoda bize öğretmenlik yaptı. İlk yasal düzenlemeleri yaptığımızda 4 büyük eksik gördük. Birincisi 'eğitim'. Engellinin önünde eğitimde bir engel olmaması gerekiyor. Yükseköğrenimini yapabilmesi, engelliden öğretmen, daire başkanı, vali, bakan, başbakan olabileceğini göstermemiz gerekiyordu. Kendini yetiştirmen önemli. Küçük fırsatlarla nasıl büyük işler yapılacağını gördük. Bu konuda Binali Yıldırım bakanımızın gayretleriyle Ulaştırma Bakanlığını bir yatırım bakanlığına dönüştürdüğü gördük. Şirketler engelli istihdamı için birbiriyle yarıştı. İkinci başlığımız 'Sağlık'. Sağlıklı bir birey için önündeki bütün engelleri kaldırma, raporlama, engelinin tanımında baktığımızda yeniden sağlık raporlarındaki ölçümlemeler yapıldı.Üçüncüsü 'İstihdam'. Bu bir kalkınma projesi. Toplumun yüzde 10-15'ini kalkınmanın dışında tuttuğunuzda 100'üncü yılımızda hedeflediğimiz Dünya'nın ilk 10 ekonomisinden biri olmanın önündeki en büyük engel bu. İstihdamla ilgili yüzde 3 devlet kadrosunun uygulanmadığını mutlaka engellilerin istihdama yerleştirilmesi gerektiğini gördük. Ama en önemli kısım dördüncüsü 'erişilebilirlik'. Maalesef şehirlerin engelsiz kent, çocuk dostu, engelli dostu, kadın dostu, şehir olma konusunda özellikle yöneticilerin empati gücünün gelişmesi, kendini bir engellinin yerine koyması gerekir" diye konuştu.

Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen engellilere yönelik projeleri tek tek anlattı, katılımcılardan alkış topladı. Çalıştaya katılanların, en fazla "Anneler Üzülmesin Bebekler Ağlamasın Projesi", down sendromlu çocukların sosyal hayata daha iyi adapte olmaları amacıyla açılan Mutlu Kafe ve Engelli Dostu Cami Projesi dikkatini çekti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, bugüne kadar farkındalık içeren çalışmalarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlığın yürüttüğü bu projede de öncü olacağını söyledi.

Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, projenin katılımcıların desteği ve ilgisiyle başarıya ulaşacağını belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu , engellilere yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan düzenlemede kendisinin de katkısının bulunduğunu belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, farkındalık yaratan bu çalıştayın önemine değinerek, engellilerin toplumun vazgeçilmez unsuru olduğuna işaret etti.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İşaret Dili uzmanı Emrah Kaymaz, işaret dili atölye çalışmasıyla salondakilere işitme engellilerle sağlıklı bir iletişime geçebilmek için temel birkaç hareket gösterdi. Çalıştayda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı gösterisi yer aldı. Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Birincisi Şeyda Melis Türkkahraman'ın söyleşisi salondakileri etkiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde hazırlanan Üçüncü El Erişebilirlik Cihazı'nı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkkahraman'a hediye etti.

Çalıştay sonundaprotokol, erişilebilir yolcu taşıma hizmetleri deneyimini tramvayda yaşamak için engelli ve yaşlılardan oluşan bir grup yolcuyla tramvay seyahatı yaptı.