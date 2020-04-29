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GAZİANTEP İdlib'de, koronavirüse karşı önlemler artırıldı

İdlib'de, koronavirüse karşı önlemler artırıldıSURİYE'nin İdlib kentinde, koronavirüs salgınına karşı önlemler en üst düzeye çıkarıldı.

29.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:56
İdlib'de, koronavirüse karşı önlemler artırıldı
SURİYE'nin İdlib kentinde, koronavirüs salgınına karşı önlemler en üst düzeye çıkarıldı. Sivil savunma ekipleri, başta kamplar olmak üzere, cami, okul gibi ortak kullanılan alanları dezenfekte ederken, sivilleri de dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de de önlemler en üst düzeye çıkarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde yapılan dezenfeksiyon ve bilinçlendirme çalışmaları, son yıllarda rejimin havadan ve karadan saldırısıyla gündeme gelen İdlib'de de başlatıldı. İdlib'de kamuoyunda 'beyaz baretliler' olarak bilinen Suriye Sivil Savunma ekipleri, koronavirüsle mücadelede etkin görev alıyor. Evlerinin bombardımanda yıkılması ya da rejimin gelmesiyle terk etmelerinin ardından Türkiye sınırına yakın noktalardaki kamplarda yaşamını sürdüren sivilleri, koronavirüse karşı bilinçlendiren ekipler, çadır kentleri de dezenfekte ediyor. Sivil savunma ekipleri, kampların yanı sıra İdlib kent merkezinde de okul, cami, hastane, kamu binası gibi insanların ortak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarını rutin olarak gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca sık sık sivillere koronavirüsten korunma yöntemlerini anlatıp, bilgilendirici broşürler dağıtıyor.
'BİNLERCE ORTAK KULANIM ALANI DEZENFEKTE EDİLDİ'
Öte yandan sivil savunma ekiplerinin bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ile İdlib'de; 1275 kamp, 1472 okul, 2153 kamu binası, 620 sağlık kuruluşu ve 250 camide dezenfeksiyon çalışması yaptığı belirtildi. GAZİANTEP İdlib’de, koronavirüse karşı önlemler artırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, İdlib, Güncel, Haber

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