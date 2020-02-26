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Gaziantep idlib'e beton blok sevkiyatı

İdlib'e beton blok sevkiyatıANKARA'dan demiryolu ile gönderilen 12 vagon çelik beton bariyerleri taşıyan tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

26.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:58
'e beton blok sevkiyatı
ANKARA'dan demiryolu ile gönderilen 12 vagon çelik beton bariyerleri taşıyan tren, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.
'da hazırlanan 3,6 metre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığındaki 72 çelik beton bloğun yüklendiği 12 vagondan oluşan tren, İslahiye Garı'na ulaştı. Gar meydanında, vagonlardan vinçler ile TIR'lara aktarılan çelik beton bloklar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'nin İdlib kentine gitti. Blokların, gözlem ve üs noktalarının güçlendirilmesinde kullanılacağı öğrenildi
Gaziantep idlib'e beton blok sevkiyatı

Gaziantep, Ankara, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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