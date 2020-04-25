Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

GAZİANTEP İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı

İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, büyükbaş hayvan besicisi Songül ve Faruk Çavak çifti hayvanlatının rahatsız olduğunu söyleyerek çağırdığı veteriner hekimlerin günlerini kutlayıp çiçek verdi.

25.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:04
İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, büyükbaş hayvan besicisi Songül ve Faruk Çavak çifti hayvanlatının rahatsız olduğunu söyleyerek çağırdığı veteriner hekimlerin günlerini kutlayıp çiçek verdi.
İlçe merkezine 7 kilometre uzakılta Türkbahçe Mahallesi'nde 25 yıldır Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Songül ve Faruk Çavak çifti, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner hekimleri arayarak, hayvanlarının hasta olduğunu söyledi. İhbar üzerine gelen Veteriner hekimlere sürpriz yapan Çavak çiftçi hekimlerin gününü kutlayarak çiçek takdim etti.
Süprizle şaşkınlık yaşayan veteriner hekim Songül Özer, "Dünyada kendisini insan sağlığına adamış tüm meslektaşlarım adına yaşadığım bu sürpriz ile meslektaşlarımında Dünya Veteriner Hekimler Günlerini kutluyorum. Sığır ve veba aşısını başta olmak üzere bir çok aşıyı bulan veteriner hekimler şu an günümüzde olan koronavirüs aşı çalışmalarını yürütüyorlar. Onlara teşekkür ederken bizde virüs hastalığı ülkemizde görüldüğünden bu yana sahadayız. Diğer hastalıkların önüne geçmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Süpriz kutlamaya telefon bağlantısı ile katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise sürprizi hazırlayan çiftçilere teşekkür ederek, "Veteriner hekimlerimize hayvan sağlığı, gıda güverliği ve dolayısıyla insan sağlığına sundukları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Dünya Veteriner Hekimler Günlerini kutluyorum" dedi. GAZİANTEP İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

9. Cumhurbaşkanı Demirel’in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
57’lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Haberler
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 106 artarak 2706’ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi Haberler
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi
CHP’li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor Haberler
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor
’Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?’ anketi: ’Evet’ ile ’Hayır’ arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon’dan ayrıldığına bin pişman Haberler
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon'dan ayrıldığına bin pişman
Haberler››Güncel››GAZİANTEP İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:22: Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı - Haber 19:22: Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov: "Günlük kaybımız 120-150 milyon manat" - Haber 19:20: Kastamonu'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Haber 19:18: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Haber 19:18: Bakan Koca: "Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. - Haber 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 14:12: Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı - Magazin 13:48: Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber